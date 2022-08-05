Минсельхоз не исключил, что план по экспорту зерна придется сократить
Россия полностью обеспечит внутренний рынок, несмотря на возможное сокращение плана по поставкам зерна за рубеж. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в пятницу, 5 августа.
По словам министра, в настоящее время во всех федеральных округах интенсивно идут уборочные работы — аграрии обработали 27 процентов полей и собрали около 55 миллионов тонн зерновых. Это неплохой показатель, но заметно меньше, чем в прошлом году, отметил он.
— В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 миллионов тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых, — сказал Патрушев.
Уточняется, что причиной возможного снижения урожая является позднее начало работ во многих регионах из-за холодной весны и в связи с погодными условиями, передает РИА Новости.
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил наиболее пострадавшие от антироссийских санкций отрасли мировой экономики. По его словам, наибольший ущерб от антироссийских санкций испытал рынок продовольствия. Из-за наложенных Западом ограничений в международной торговле может образоваться дефицит зерна и агросырья.