Минсельхоз не исключил, что план по экспорту зерна придется сократить

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Россия полностью обеспечит внутренний рынок, несмотря на возможное сокращение плана по поставкам зерна за рубеж. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в пятницу, 5 августа.

По словам министра, в настоящее время во всех федеральных округах интенсивно идут уборочные работы — аграрии обработали 27 процентов полей и собрали около 55 миллионов тонн зерновых. Это неплохой показатель, но заметно меньше, чем в прошлом году, отметил он.

— В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 миллионов тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых, — сказал Патрушев.

Уточняется, что причиной возможного снижения урожая является позднее начало работ во многих регионах из-за холодной весны и в связи с погодными условиями, передает РИА Новости.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил наиболее пострадавшие от антироссийских санкций отрасли мировой экономики. По его словам, наибольший ущерб от антироссийских санкций испытал рынок продовольствия. Из-за наложенных Западом ограничений в международной торговле может образоваться дефицит зерна и агросырья.