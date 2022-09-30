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США планируют ввести новые санкции против России за присоединение новых регионов

Полина Долганова
В мире
США планируют ввести новые санкции против России за присоединение новых регионов
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты планируют в пятницу, 30 сентября, ввести в отношении России новые санкции на фоне присоединения к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает NBC со ссылкой на Белый дом.

— Администрация (президента США — прим. «ВМ») Джо Байдена, как ожидается, сегодня утром даст ответ на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о «новых экономических издержках», что подразумевает санкции, — цитирует источник телеканала РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

В этот же день глава государства подписал четыре договора о принятии новых субъектов в состав России.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах была зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения субъектов в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета всех голосов.

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