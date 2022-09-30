Зеленский: Пока Путин остается президентом России, переговоров не будет

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Украина не будет проводить с Россией никаких переговоров, пока Владимир Путин будет занимать должность президента. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

— Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России, — передает слова Зеленского ТАСС.

Кроме того, 30 сентября Зеленский заявил, что Украина в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского. Также он выразил благодарность обоим лидерам за содействие при обмене военнопленными между Москвой и Киевом.

Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

29 сентября глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, если там будет применено ядерное оружие.