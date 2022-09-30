Столтенберг исключил скорое вступление Украины в НАТО

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Украина не будет принята в НАТО в скором времени. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в пятницу, 30 сентября.

— Сейчас мы сосредоточены на предоставлении поддержки Украине, чтобы помочь ей в самообороне, — сказал Столтенберг.

Он напомнил, что для вступления Украине необходимо, чтобы ее поддержали 30 стран — участниц блока. Генсек подчеркнул, что в настоящее время все участники НАТО сфокусированы на этом вопросе, сообщает НСН.

До этого Столтенберг заявил, что НАТО не признает вхождение ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. При этом он отметил, что присоединение новых субъектов к РФ не изменит решимости альянса по оказанию помощи Киеву.

В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что у Киева практически нет шансов попасть в НАТО. Вероятнее всего, украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает, что альянс решит пойти против своего устава ради борьбы с Россией, резюмировал эксперт.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «ВМ» собрала главные заявления российского лидера.