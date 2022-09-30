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Столтенберг: НАТО не признает вхождение четырех субъектов в состав России

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Столтенберг: НАТО не признает вхождение четырех субъектов в состав России
Фото: flickr/nato

НАТО не признает вхождение ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в пятницу, 30 сентября.

— Союзники по НАТО не признают и никогда не признают эти территории частью России. Эти земли принадлежат украинцам, — сказал политик.

При этом Столтенберг отметил, что присоединение новых субъектов к России не изменит решимости НАТО по оказанию помощи Украине, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

Украинский лидер Владимир Зеленский вскоре заявил, что Украина не будет проводить с Россией никаких переговоров, пока Владимир Путин будет занимать должность президента.

Йенс Столтенберг Россия Донбасс НАТО
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