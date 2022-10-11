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Лавров: Россия готова рассмотреть возможность встречи Путина и Байдена на G20

Георгий Соланович
В мире
Лавров: Россия готова рассмотреть возможность встречи Путина и Байдена на G20
Фото: МИД РФ

Россия готова рассмотреть предложение о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером США Джо Байденом на полях саммита G20, если оно поступит. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 11 октября.

— Мы многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся. И если поступит предложение, то тогда мы и будем его рассматривать, — сказал Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Министр также отметил, что сигнал о готовности к такой встрече от американской стороны базируется лишь на словах Байдена «посмотрим». Предполагается, что при встрече на саммитах G20 или АТЭС лидеры России и США смогут обсудить ситуацию вокруг Украины и ряд других важных вопросов.

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что правительство США пока не может точно анонсировать возможную встречу Байдена с Путиным.

На Украине между тем вступил в силу указ, в котором констатируется «невозможность проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным». Что кроется за этим решением, «Вечерней Москве» объяснил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

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