Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жан-Пьер ответила на вопрос о вероятности встречи Байдена и Путина

Александр Афонин
В мире
Жан-Пьер ответила на вопрос о вероятности встречи Байдена и Путина
Фото: whitehouse

Правительство США пока не может точно анонсировать возможную встречу президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 7 октября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Мне нечего вам проанонсировать, — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.

До этого сообщалось, что Байден допустил возможность встречи с Путиным на саммитах G20 или АТЭС. Предполагается, что президенты смогут обсудить ситуацию вокруг Украины и ряд других важных вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров Владимиром Путиным.

О том, что кроется за этим решением, «Вечерней Москве» объяснил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

По его словам, украинские власти продолжают «линию демонизации» российского президента, которая уходит корнями еще в 2014 год. Макаркин отметил, что на данный момент точки соприкосновения, вокруг которых можно было бы выстроить переговорный процесс, исчерпаны.

Джо Байден Владимир Путин Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте