Жан-Пьер ответила на вопрос о вероятности встречи Байдена и Путина

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Правительство США пока не может точно анонсировать возможную встречу президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 7 октября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Мне нечего вам проанонсировать, — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.

До этого сообщалось, что Байден допустил возможность встречи с Путиным на саммитах G20 или АТЭС. Предполагается, что президенты смогут обсудить ситуацию вокруг Украины и ряд других важных вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров Владимиром Путиным.

О том, что кроется за этим решением, «Вечерней Москве» объяснил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

По его словам, украинские власти продолжают «линию демонизации» российского президента, которая уходит корнями еще в 2014 год. Макаркин отметил, что на данный момент точки соприкосновения, вокруг которых можно было бы выстроить переговорный процесс, исчерпаны.