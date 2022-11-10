Власти Индонезии сообщили, что вместо Путина Россию на саммите G20 представит Лавров

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в саммите G20 на Бали. Страну в онлайн-формате представит глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на официального представителя министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.

— Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран «Большой двадцатки» на Бали на следующей неделе, — заявил пресс-секретарь индонезийского министра.

До этого сообщалось, что на предстоящем саммите «Большой двадцатки» на Бали президент США Джо Байден намерен решительно выступать в поддержку Украины и против проведения РФ специальной военной операции.

Также стало известно, что принять участие в саммите G20, который пройдет на Бали с 15 по 16 ноября, планирует президент Украины Владимир Зеленский. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров уточнил, что Зеленский примет участие в мероприятии в онлайн-формате.

При этом в ноябре украинский лидер заявил, что не поедет на саммит, если туда прибудет президент России. Зеленский назвал это «личной позицией». Он добавил, что Украина все равно готовится к саммиту.