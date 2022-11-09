Байден намерен решительно выступать в поддержку Украины на саммите G20

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На предстоящем саммите «большой двадцатки» на Бали президент США Джо Байден намерен решительно выступать в поддержку Украины и против проведения РФ специальной военной операции. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

В Индонезии глава Белого дома намерен провести переговоры с президентом азиатской страны Джоко Видодо. Также в Вашингтоне заметили, что других двусторонних контактов на полях G20 у Джо Байдена на данный момент не намечено.

В администрации США раскрыли, что американский лидер считает этот саммит ключевым форматом международного взаимодействия, альтернативы которому в настоящее время не существует, пишет ТАСС.

В минувший понедельник, 7 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие российского лидера Владимира Путина в саммите G20 на индонезийском острове Бали определится на этой неделе, о решении сразу же сообщат.

3 ноября от участия в саммите G20 в случае приезда Путина отказался президент Украины Владимир Зеленский.