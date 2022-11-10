Посольство РФ в Индонезии: Путин может принять участие в саммите G20 по видеосвязи

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите G20 по видеосвязи, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Александр Тумайкин в четверг, 10 ноября.

— Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он примет участие в саммите в формате ВКС, — передает слова Тумайкина РИА Новости.

До этого агентство Reuters со ссылкой на официального представителя министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди сообщило, что Путин не будет принимать участие в саммите G20 на Бали. Страну, как уточняется, в онлайн-формате должен представить глава МИД РФ Сергей Лавров.

Также стало известно, что принять участие в саммите G20, который пройдет на Бали с 15 по 16 ноября, планирует президент Украины Владимир Зеленский. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров уточнил, что Зеленский примет участие в мероприятии в онлайн-формате.

При этом в ноябре украинский лидер заявил, что не поедет на саммит, если туда прибудет президент России. Зеленский назвал это «личной позицией». Он добавил, что Украина все равно готовится к саммиту.