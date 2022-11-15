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Главком войск Украины Залужный заявил, что ВСУ «не примут никаких переговоров»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Главком войск Украины Залужный заявил, что ВСУ «не примут никаких переговоров»
Фото: President.gov.ua / CC BY 4.0

Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный сообщил, что провел телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Марком Милли и сказал ему, что украинские войска «не примут никаких переговоров», если РФ не оставит «все захваченные территории».

— Пообщался по телефону с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил за все, что американский народ и лично генерал Милли делают для нас и за высокую оценку действий Вооруженных сил Украины, — сказано в понедельник, 14 ноября, в Telegram-канале.

Залужный подчеркнул, что «украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений».

— Условие для переговоров одно — Россия должна оставить все захваченные территории, — написал главнокомандующий украинской армии, передает РИА Новости.

Россия не приемлет предварительных условий для переговоров по ситуации на Украине, в частности, требования вывести войска. Об этом 14 ноября сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для возобновления диалога Украине необходимо восстановить территориальную целостность страны и возместить убытки, причиненные проведением специальной операции. Также украинские власти требуют предоставить гарантии, что ситуация не повторится.

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