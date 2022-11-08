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Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией

Александр Афонин

Сюжет: 

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В мире
Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 ноября, назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Заявление было сделано после сообщения ряда СМИ, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Москвой.

По словам украинского лидера, для продолжения переговоров Украине необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, принесенные проведением спецоперации. Участникам конфликта же необходимо «показать уважение» к Уставу ООН.

Кроме того, для введения диалога Киев требует «наказать каждого военного преступника» и предоставить гарантии, что ситуация не повторится.

— Это абсолютно понятные условия, — цитирует Зеленского РИА Новости.

6 ноября американская газета The Washington Post сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Америки в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной. По данным издания, чиновники Белого дома не ставят задачу усадить Киев за стол переговоров.

Волитолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что подобные заявления являются лишь попыткой умерить пыл украинского президента, который в последнее время перестал слушать своих заокеанских покровителей. По его словам, США не призывают Украину к переговорному процессу с Россией, они просто хотят повлиять на «неадекватного Зеленского».

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