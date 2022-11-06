«Зеленский отбился от рук»: зачем США призывают Украину показать открытость к переговорам с Россией

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Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призвала украинские власти показать открытость к диалогу с российской стороной. Подобные заявления являются лишь попыткой умерить пыл украинского лидера Владимира Зеленского, который в последнее время перестал слушать своих заокеанских покровителей. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился общественный деятель и политолог Сергей Марков.

По его словам, США не призывают Украину к переговорному процессу с Россией, они просто хотят повлиять на «неадекватного Зеленского»:

— Утечка информации, которая якобы попала из администрации Байдена на станицы The Washington Post, — дело рук Белого дома. Их призыв к Киеву проявлять открытость к переговорам с Россией — это вовсе не желание, чтобы конфликтующие стороны пришли к миру. Таким образом они хотят повлиять на Зеленского, который полностью отбился от рук. В Вашингтоне недовольны.

Марков считает, что у Байдена были свои виды на украинского лидера в рамках предстоящего саммита G20:

— Семнадцатая встреча глав государств G20 пройдет 15–16 ноября в Индонезии. И там Байден намерен решить глобальную задачу — усилить давление на Россию и перетянуть на свою сторону страны, которые до сих пор не подключились к антироссийским санкциям. Вашингтон как раз хотел состыковать Зеленского с Путиным на этом саммите, использовав украинского главу как дополнительный рычаг для прессинга Москвы. Но украинский президент бьется в истерике и даже самовольно принял закон, запрещающий любые переговорные процессы с действующим президентом РФ.

Политолог отметил, что такое поведение Зеленский себе позволяет из-за «звездного статуса», которым его наделили американцы:

— Вашингтон сам сделал его политической звездой. И им придется нелегко, если они захотят его свергнуть. А Зеленский понимает, что такие привилегии дают ему иммунитет и зеленый свет для самостоятельных действий. Он уверен, что США ничего ему не смогут сделать.

В свою очередь Москва неустанно повторяет, что готова к переговорному процессу с Киевом, но выстроить конструктивный диалог становится невозможным из-за поведения украинского лидера, пояснил Марков:

— Сами американцы призывают его перестать себя вести как психически больной, но сделать они с ним ничего не могут, поскольку западное сообщество не поймет и осудит это.

Такой расклад позволяет сделать вывод: переговоры с украинской стороной на сегодняшний день невозможны в связи с «неадекватным поведением» Зеленского, подчеркнул политолог.

Марков добавил, что у России не должно оставаться никаких иллюзий насчет намерения Вашингтона наладить ситуацию между Киевом и Москвой.