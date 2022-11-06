Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Администрация Байдена в частном порядке призвала Киев показать открытость к переговорам

Егор Провоторов
В мире
Администрация Байдена в частном порядке призвала Киев показать открытость к переговорам
Фото: whitehouse

Администрация президента Соединенных Штатов Америки в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной, пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники, осведомленные о ходе обсуждений.

Собеседники издания уточнили, что чиновники администрации президента не ставят задачу усадить Киев за стол переговоров. Их требования направлены на то, чтобы обеспечить сохранение украинским правительством поддержки от других государств, которые сталкиваются с опасениями своих избирателей относительно растягивания конфликта на долгие годы.

Администрация Джо Байдена в частном порядке призывает представителей украинских властей показать «открытость к переговорам с Россией» и пересмотреть публичный отказ от участия в мирных переговорах, говорится в материале.

В конце сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Украина Россия США Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте