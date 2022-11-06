Администрация Байдена в частном порядке призвала Киев показать открытость к переговорам

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Администрация президента Соединенных Штатов Америки в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной, пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники, осведомленные о ходе обсуждений.

Собеседники издания уточнили, что чиновники администрации президента не ставят задачу усадить Киев за стол переговоров. Их требования направлены на то, чтобы обеспечить сохранение украинским правительством поддержки от других государств, которые сталкиваются с опасениями своих избирателей относительно растягивания конфликта на долгие годы.

Администрация Джо Байдена в частном порядке призывает представителей украинских властей показать «открытость к переговорам с Россией» и пересмотреть публичный отказ от участия в мирных переговорах, говорится в материале.

В конце сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.