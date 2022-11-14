МИД: Россия не приемлет предварительных условий для переговоров по Украине

Фото: МИД РФ

Россия не приемлет предварительных условий для переговоров по ситуации на Украине, в частности, требования вывести войска. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

— Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле, — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о том, допустимы ли для РФ в переговорах по Украине условия Запада по отводу российских войск из зоны конфликта.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации. Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что ситуация не повторится.

До этого администрация президента Соединенных Штатов Америки в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной. При этом чиновники Белого дома не ставят задачу усадить Киев за стол переговоров.