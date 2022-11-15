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Песком прокомментировал заявление Зеленского о «Минске — 3»

Александр Афонин
В мире
Песком прокомментировал заявление Зеленского о «Минске — 3»
Фото: Администрация президента РФ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому третьего Минского соглашения не будет, подтверждает позицию Киева о нежелание переговоров с Москвой. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Абсолютно подтверждает, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого Владимир Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не будет третьего Минского соглашения. По его словам, Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности. Так, глава украинского государства выдвинул ряд требований, которые позволят прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права».

Российское правительство неоднократно призывало Киев приступить к проведение переговоров для мирного урегулирования ситуации на Украине. Однако украинская сторона отвергала попытки диалога.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что отношения России и Украины не смогут нормализоваться, пока не будет завершена специальная военная операция. По словам эксперта, взаимодействие Москвы и Киева уже достигли критической точки.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский Переговоры
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