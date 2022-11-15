Лавров заявил, что от переговоров отказывается Украина, а не Россия

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От российско-украинский переговоров отказывается не Москва, а Киев. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил журналистам глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в саммите «Большой двадцатки» (G20).

— Мы многократно устами президента подтверждали, что не отказываемся от переговоров. Если кто и отказывается, то это Украина, — заявил дипломат.

Он отметил, что чем дольше Киев будет отказываться, тем сложнее странам будет договариваться в итоге, передает ТАСС.

До этого президент Украины Владимир Зеленский озвучил свое видение наступления мира внутри страны в процессе своего онлайн-выступления в рамках саммита G20. По его словам, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить ядерную, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освободить пленных граждан, вернуть территориальную целостность страны и прекратить боевые действия.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал предложения украинского лидера. Он отметил, что в них не предусматривается пунктов о нейтральном статусе страны и равенства всех граждан.