Косачев: В «формуле мира» Зеленского нет нескольких важных пунктов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Предложения президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта не предусматривают пунктов о нейтральном статусе страны и равенства всех граждан. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев во вторник, 15 ноября.

— В формуле Зеленского из 10 пунктов нет главного и самого важного и для нас, россиян, и для русских, русскоязычных и всех других «некоренных» народов пока еще Украины. Там нет и в помине гарантий выполнения двух ключевых положений Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, исходя из которых Россия и признавала Украину в ее административных границах СССР, — сказал он.

Тогда власти Украины обязались обеспечить равенство перед законом всех живущих на территории страны людей, независимо от их происхождения, социального положения, религии и так далее. Кроме того, Украина должна была стать нейтральным государством, которое не станет принимать участия в военных блоках и взаимодействовать с ядерным оружием, отметил Косачев в своем Telegram-канале.

Владимир Зеленский озвучил свое видение наступления мира внутри страны 15 ноября в процессе своего онлайн-выступления в рамках саммита G20. По его словам, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить 10 вещей.