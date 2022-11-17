«Не хотели слушать о пытках»: зачем Зеленский делает заявления о публичных переговорах с Россией

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Формат публичных прямых переговоров, которые президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому руководству, не состоится, поскольку этому помешает Запад. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

О том, что глава Украины намерен предложить России публичную форму переговоров, стало известно накануне. Зеленский заявил, что не хочет проведения переговоров с РФ «за кулисами». Он также сообщил, что якобы получал сигналы от партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров.

По словам собеседника «ВМ», прежде всего переговоры не нужны Соединенным Штатам, поскольку при такой встрече мировому сообществу придется выслушать доклад о страшных зверствах, которые совершала украинская сторона на территории Донбасса:

— Никаких публичных переговоров не будет, потому что Россия будет приводить доказательства, о которых ранее никто слушать не хотел: пытки над пленными, обстрелы мирных жителей, мародерство и иные вещи, о коих умалчивалось. И эти переговоры прежде всего не допустит Запад.

В то же время эксперт уточнил, что нужно отличать заявления Зеленского о «перемирии» и «переговорах»:

— Сейчас звучат слова о перемирии, а не переговорах. И эти слова транслируются со стороны американцев. США намекают, мол, сейчас нужно притормозить обеим сторонам, поскольку начинается зима и вести военные действия будет сложно. К тому же генерал армии США, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли признал недавно, что в настоящее время победа над Россией невозможна. А Штатам очень нужна победа Украины, поэтому они настаивают на перемирии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже в своем недавнем выступлении заявил, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине, напомнил Светов.

— Но зачем Вашингтону перемирие? Для того чтобы русские остановились, нажали на «стоп», а США и ЕС тем временем провели переобучение украинских войск, накачали новым оружием и снова вступили в схватку. Вот зачем Киеву и Вашингтону это перемирие!

Что касается публичных переговоров, то Зеленский к ним не готов, считает эксперт:

— Американцы еле убедили Зеленского, чтобы он хотя бы изображал готовность и заинтересованность в переговорном процессе. А для него все это просто спектакль. Он как сыграл в сериале политика, так он и в реальной жизни продолжает этим заниматься, забывая, что большая политика — это не съемочная площадка. Достаточно вспомнить встречу в «нормандском формате», в которой принимали участие президент РФ Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Во время выступления российского главы Меркель и Макрон внимательно слушали, а Зеленский корчил рожи, показывая всем своим видом, что ему безразличны слова Путина.

Выступая недавно на «Большой двадцатке», Зеленский назвал десять условий для переговоров, которые ничем не отличаются от ранее заявленных, продолжил политолог:

— Речь идет об одном и том же: РФ должна уйти, сделать вид, что никакой спецоперации не было и заплатить за это деньги. Мы готовы разговаривать, но без всяких условий.

В заключение спикер отметил, что переговоры не состоятся, если Вашингтон и Киев продолжат игнорировать требования Москвы по ключевым вопросам.