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Столтенберг выступил против мира на Украине на условиях России

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Столтенберг выступил против мира на Украине на условиях России
Фото: flickr/nato

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на условиях России.

— Это будет катастрофой для Украины, но и опасностью для всех нас, поскольку это послало бы сигнал о том, что использование силы позволяет достигать политических целей, — сказал руководитель альянса.

При этом он уточнил, что Североатлантический альянс стремится к достижению мира на Украине. Кроме того, Столтенберг заверил, что НАТО не является стороной данного конфликта, передают «Известия».

До этого экс-глава миссии американского посольства в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс неприемлемо для России.

По словам Ранделла, если Крым окажется в НАТО, это вызовет у Кремля такую же реакцию, как у Вашингтона — Куба с размещенными там советскими ядерными ракетами.

8 ноября сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что вести мирные переговоры нужно не с Украиной, а США, при этом любые контакты по этому вопросу до конца спецоперации нецелесообразны.

Под «хозяевами» Киева сенатор имеет в виду США. По ее словам, переговоры о мире стоит вести именно с Вашингтоном, так как президент Украины Владимир Зеленский — лишь «марионетка» Запада.

Украина Йенс Столтенберг Россия НАТО
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