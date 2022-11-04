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Вступление Украины в Североатлантический альянс неприемлемо для России. Такое мнение высказал бывший глава миссии американского посольства в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл в статье для издания Newsweek.

— Нетрудно понять, почему Украина — самая красная линия для России, — заявил он.

По словам Ранделла, если Крым окажется в НАТО, это вызовет у Кремля такую же реакцию, как Куба с размещенными там советскими ядерными ракетами — у Вашингтона. Он отметил, что страны альянса сознательно проигнорировали интересы региональной безопасности РФ, принимая в свои ряды бывшие страны социалистического блока.

Как добавил американский дипломат Джордж Кеннан, расширение блока на Восток станет самой большой ошибкой политики Штатов после окончания холодной войны.

Автор статьи подчеркнул, что участницы НАТО не прикладывают никаких усилий для урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, необходимо обсудить прекращение огня, нейтралитет страны, а также отмену экономических санкций.

Кроме того, американцам очень дорого обходится финансирование Киева. Дипломат указал, что Украина является коррумпированной страной, поэтому бесполезно накачивать ее деньгами. При этом он напомнил, что Россия самостоятельно обеспечивает себя продовольствием, энергией и вооружением.

— Рубль сегодня сильнее, чем год назад. Западные санкции вызвали больший хаос в Европе, нежели в России. Возможно, стоит вспомнить, что родители Путина пережили блокаду Ленинграда, когда шестьсот тысяч человек предпочли умереть, чем сдаться врагу. Маловероятно, что Путин изменит стратегию из-за того, что он теперь не может купить «Биг-Мак», — цитирует Рэнделла РИА Новости.

До этого член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин заявила, что если республиканцы одержат победу на промежуточных выборах в США, то помощь Украине предоставляться не будет.