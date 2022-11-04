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Конгрессвумен предупредила, что республиканцы не дадут Украине ни цента

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Конгрессвумен предупредила, что республиканцы не дадут Украине ни цента
Фото: Unsplash

Если республиканцы одержат победу на промежуточных выборах в США, то помощь Украине предоставляться не будет. Об этом заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин в пятницу, 4 ноября.

— Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, — это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента! — отметила она.

По словам Грин, Соединенные Штаты важнее, чем Украина, передает РИА Новости.

До этого издание Axios сообщило, что возможная победа Республиканской партии на выборах в палату представителей США может «перекрыть кран», финансирующий Украину.

По словам члена палаты представителей США от штата Северная Дакота Келли Армстронг, Украина является последним инфоповодом, о котором приходится думать жителям приграничных регионов Соединенных Штатов.

Украинская экономика находится на грани коллапса. Помощь Запада оказалась недостаточной, а потеря четырех регионов, в том числе промышленно развитого Донбасса, фактически лишает страну доступа к ключевым ресурсам.

О том, что происходит с экономикой Украины и поможет ли ей новый «план Маршалла», — в материале «Вечерней Москвы».

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