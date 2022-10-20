Axios: Приход республиканцев к власти в США прекратит финансирование Киева

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Возможная победа Республиканской партии на выборах в палату представителей США может «перекрыть кран», финансирующий Украину, пишет издание Axios, ссылаясь на заявления представителей этой политической силы.

По словам члена палаты представителей США от штата Северная Дакота Келли Армстронг, Украина является последним инфоповодом, о котором приходится думать жителям приграничных регионов Соединенных Штатов. Их больше волнуют повышение цен на продукты и увеличение в два раза счетов за электричество, заметил он.

Парламентарий также заметил, что сдвиг в изменении отношения Вашингтона к финансированию Украины произойдет посредством трансформации мнения американских избирателей, пишет РИА Новости.

Другой республиканец Кевин Маккарти выразил мнение, что в условиях рецессии США перестанут выписывать Киеву карт-бланш.

На прошлой неделе бывшая конгрессвумен и некогда кандидат в президенты Соединенных Штатов Тулси Габбард объявила, что выходит из состава Демократической партии. По словам американского политика, нынешняя демпартия США более не соответствует тем идеалам, на которых держалась на протяжении десятилетий.