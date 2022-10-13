Экс-кандидат в президенты США назвала демократов «кликой разжигателей войны»

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Экс-конгрессвумен и некогда кандидат в президенты Соединенных Штатов Тулси Габбард в среду, 12 октября, объявила, что выходит из состава Демократической партии.

По словам американского политика, нынешняя демпартия США более не соответствует тем идеалам, на которых держалась на протяжении десятилетий, пишет Федеральное агентство новостей.

Габбард подчеркнула, что сейчас ее бывшие сторонники находятся «под полным контролем элитарной клики поджигателей войны». По ее словам, такими представителями партии движет «трусливая woke-политика».

Бывшая конгрессвумен обвинила руководство демократов в разжигании расизма, направленного против белого населения, презрительном отношении к религии и полиции, а также к сталкиванию государства в пучину ядерной войны.

В начале октября в Белом доме подтвердили планы нынешнего американского лидера Джо Байдена, представляющего Демократическую партию США, принять участие в президентских выборах в 2024 году.

В свою очередь ведущий Fox News Карл Роув заявил, что возраст и состояние действующего американского президента Джо Байдена не дадут ему возможности принимать участие в выборах через два года.