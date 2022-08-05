«Плохо для страны»: в США исключили переизбрание Байдена

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Возраст и состояние действующего американского президента Джо Байдена не дадут ему возможности принимать участие в выборах в 2024 году. Такое мнение выразил ведущий Fox News Карл Роув.

Он уточнил, что демократы «не настолько глупы», чтобы выдвигать 82-летнего Байдена на выборах, так как ему «сложно связать два предложения».

Журналист добавил, что американский лидер не станет инициировать каких-либо дебатов, так как он и его окружение видит колоссальное ухудшение рейтингов.

— Они найдут способ, его семья найдет способ, он найдет способ встать и взглянуть правде в глаза: ему не стоит выдвигать свою кандидатуру, так как это плохо и для партии, и для страны, — цитирует обозревателя РИА Новости.

Недавно Белый дом сообщил, что Байден планирует переизбираться в 2024 году. Уточняется, что ВВП в США снижается второй квартал подряд, но в администрации американского президента предпочитают не употреблять слово «рецессия» в описании сложившейся экономической ситуации.

До этого мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в США наступил сильнейший финансовый кризис. В издании New York Post отметили, что слова мэра сильно отличаются от заявлений президента Джо Байдена, который уверен, что с американской экономикой все в порядке.