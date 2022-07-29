Белый дом сообщил, что Байден планирует переизбираться в 2024 году

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Президент США Джо Байден планирует переизбираться в 2024 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу, 29 июля.

— Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году. Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны, — сказала Жан-Пьер.

ВВП в США снижается второй квартал подряд, однако в администрации Байдена предпочитают не употреблять слово «рецессия» в описании сложившейся экономической ситуации. При этом результаты соцопроса, проведенного в стране в середине июля, показали, что деятельность нынешнего президента не одобряют в большинстве штатов, передает РИА Новости.

До этого мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в США наступил сильнейший финансовый кризис. В издании New York Post отметили, что слова мэра сильно отличаются от заявлений президента Джо Байдена, который уверен, что с американской экономикой все в порядке.

28 июля пресс-секретарь Байдена вступила в спор с журналистом и попыталась соврать об экономической ситуации в США. Во время брифинга в Белом доме один из присутствовавших журналистов процитировал главу Национального экономического совета Брайана Диза.

В 2008 году тот утверждал, что два квартала отрицательного роста ВВП — это точное описание экономического спада, а 26 июля 2022 года он же сказал, что это не является техническим определением рецессии.