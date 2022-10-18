Экономика Украины на грани коллапса. Поможет ли стране новый «план Маршалла»

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Украинская экономика находится на грани коллапса. Помощь Запада оказалась недостаточной, а потеря четырех регионов, в том числе промышленно развитого Донбасса, фактически лишает страну доступа к ключевым ресурсам. О том, что происходит с экономикой Украины и поможет ли ей новый «план Маршалла», — в материале «Вечерней Москвы».

Удар по экономике

После 24 февраля западные политики регулярно говорят о «крахе российской экономики». Особенно приснопамятно высказывание президента США Джо Байдена о курсе «200 рублей за один доллар» (по состоянию на 17 октября курс — 62,4 рубля). Но российская экономика справляется с беспрецедентным санкционным давлением и постепенно готовится выйти на траекторию роста, чего не скажешь об украинской.

По данным минэкономики Украины, за январь — сентябрь 2022 года ВВП страны упал на 30 процентов. Фактически это означает сокращение украинской экономики почти на треть. Для сравнения: по последнему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ) падение ВВП России в 2022 году составит 3,4 процента.

Однако о разрушении экономики Украины на Западе говорят редко. Политики и пресса делают акцент на «ужасах российской агрессии» и необходимости поставок новых партий вооружения. Вот чем для Украины на самом деле оборачивается стремление западных стран «одержать победу на поле боя»:

падение ВВП на 30 процентов;

ослабление гривны почти на 40 процентов с начала года (с 27,28 до 36,7 гривны за доллар);

обвал биржи на 20 процентов (индекс UX упал до 1407,20 пункта);

дефицит бюджета превышает пять миллиардов евро;

инфляция в 2022 году будет «несколько выше 30 процентов» (формулировка Национального банка Украины).

Между тем западные политики регулярно обещают Украине финансовую помощь на десятки миллиардов долларов. Некоторую часть обещаний они действительно исполняют. Но, как отмечается в статье американского журнала Foreign Policy с характерным заголовком «Экономика Украины скоро рухнет без дополнительной помощи», этого недостаточно. Из обещанных 31 миллиарда евро страна получила около одиннадцати, что «на порядок меньше выплат России за ее углеводороды за тот же период».

Иностранное финансирование не покрывает даже дефицит бюджета. Так, по данным украинского минфина, в июне он составил 5,77 млрд евро против 3,6 млрд евро, поступивших в страну из-за рубежа.

Потеря территорий

Не прошла для украинской экономики бесследно потеря ряда территорий. После волеизъявления населения Донбасса (ЛДНР), Запорожья и Херсонщины эти регионы вошли в состав России. Вот чего в связи с этим лишилась экономика Украины:

Донбасс — промышленно развитый регион. Основные отрасли: угольная промышленность (каменный уголь, кокс и антрацит), черная и цветная металлургия, производство труб, тяжелое машиностроение, нефтехимия, пищевая промышленность;

— промышленно развитый регион. Основные отрасли: угольная промышленность (каменный уголь, кокс и антрацит), черная и цветная металлургия, производство труб, тяжелое машиностроение, нефтехимия, пищевая промышленность; Запорожье — сердце энергетики. Именно здесь находится крупнейшая в Европе атомная электростанция — Запорожская. Кроме того, электроэнергия производится на ДнепроГЭС и Запорожской ТЭС. Также регион обладает мощным металлургическим комплексом и является крупнейшим производителем продукции пищевой промышленности;

— сердце энергетики. Именно здесь находится крупнейшая в Европе атомная электростанция — Запорожская. Кроме того, электроэнергия производится на ДнепроГЭС и Запорожской ТЭС. Также регион обладает мощным металлургическим комплексом и является крупнейшим производителем продукции пищевой промышленности; Херсонщина имеет огромный сельскохозяйственный потенциал. На сельхозугодьях выращиваются озимая пшеница, кукуруза, рис, подсолнечник и овоще-бахчевые культуры. Также развито животноводство: в регионе много свиноводческих, молочных предприятий и птицеферм.

О том, как потеря территорий сказывается на украинских потребителях, красноречиво свидетельствует следующий факт: из-за ухода Херсонской области цена на десяток яиц выросла до 80 гривен (около 135 рублей). Скачок цен связывается с тем, что один из крупнейших птицекомплексов региона теперь находится в другой стране.

Катастрофически на энергетике Украины, а вместе с тем и всей ее экономике сказывается потеря Запорожской АЭС. В связи с этим ВСУ безуспешно пытаются ее захватить.

Новый «план Маршалла»

Минувшим летом европейские политики заговорили о необходимости реализовать план по восстановлению Украины, аналогичный «плану Маршалла». На это Евросоюз планирует выделить астрономическую сумму — порядка ста миллиардов евро. Спасет ли новый «план Маршалла» экономику Украины?

— С потерей промышленно развитых регионов Украине не удастся выстроить хоть сколько-нибудь жизнеспособную экономику даже с учетом иностранного финансирования, — ответил «ВМ» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Украинская экономика была не способна жить самостоятельно и до 2014 года, подчеркивает он. После распада СССР Украина «выбивала» из России различные преференции и дотации, чтобы хоть как-то выжить.

По словам Журавлева, западный план по «спасению» Украины выглядит цинично:

— Западные политики хотят использовать Украину как витрину: мол, вот вам деньги — постройте какие-нибудь потемкинские деревни и покажите всему миру, как крута Украина, чтобы восточные территории сами захотели вернуться. Вот и все.

Между тем Запад прекрасно осознает степень эффективности, с которой на Украине используют полученные средства. В 2005 году британская The Guardian назвала украинцев «самым коррумпированным народом Европы».