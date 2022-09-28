Энергетика, промышленность и сельхозугодья: чем богаты Донбасс, Запорожье и Херсонщина

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В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей завершились референдумы. После обработки 100 процентов бюллетеней избиркомы опубликовали следующие результаты — за вхождение в состав России проголосовали:

ДНР — 99,23 процента голосов при явке 97,51 процента;

— 99,23 процента голосов при явке 97,51 процента; ЛНР — 98, 42 процента голосов при явке 94,15 процента;

— 98, 42 процента голосов при явке 94,15 процента; Запорожская область — 93,11 процента голосов при явке 85,4 процента;

— 93,11 процента голосов при явке 85,4 процента; Херсонская область — 87,05 процента голосов при явке 78,86 процента.

«Вечерняя Москва» собрала основную информацию об экономике территорий, жители которых высказались за воссоединение с Россией.

ДНР

Площадь — 26 520 кв. км.

Население — 2,198 миллиона человек (на 1 марта 2022 года).

Столица — Донецк.

Наиболее крупные города — Донецк, Мариуполь, Макеевка, Горловка, Краматорск, Славянск.

Донецкая народная республика (ДНР) провозгласила независимость от Украины в мае 2014 года. За это проголосовали 89 процентов жителей региона. Независимость ДНР признали три государства — члена ООН — Россия, Сирия и Северная Корея, а также частично признанные — Южная Осетия и Абхазия.

ДНР — промышленно развитая территория. Основные отрасли — угольная промышленность (73 процента экспорта — каменный уголь, кокс и антрацит), черная и цветная металлургия, производство труб, тяжелое машиностроение.

Ключевые предприятия — Донецкий металлургический завод, Енакиевский металлургический завод, Зуевская ТЭС, Комсомольское рудоуправление, Харцызский трубный завод.

Из-за военных действий в 2014 году объем промышленного производства упал в ДНР почти на 60 процентов.

ЛНР

Площадь — 26 680 кв. км.

Население — 1,397 миллиона человек (на 1 марта 2022).

Столица — Луганск.

Наиболее крупные города — Луганск, Алчевск, Северодонецк, Лисичанск.

Луганская народная республика (ЛНР) объявила о своей независимости в мае 2014 года. За отделение от Украины проголосовали 96 процентов жителей региона. Независимость ЛНР признали те же государства, что и в случае с ДНР (Россия, Сирия, Северная Корея, Южная Осетия и Абхазия).

ЛНР также промышленно развитая территория. Однако, в отличие от другой республики Донбасса, в структуре экономики региона представлено сельское хозяйство.

Основные отрасли — металлургия (70 процентов экспорта), угольная промышленность, нефтехимия, тяжелое машиностроение, пищевая промышленность, сельское хозяйство.

Ключевые предприятия — «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит», Алчевский металлургический комбинат, Алчевский коксохимический завод.

Запорожье

Площадь — 27 180 кв. км.

Население — 1,636 миллиона человек (на 1 февраля 2022).

Областной центр — Запорожье.

Наиболее крупные города — Запорожье, Мелитополь, Бердянск, Энергодар.

Запорожская область является сердцем энергетики. Именно здесь, в Энергодаре, находится крупнейшая в Европе атомная электростанция — Запорожская АЭС. Кроме того, электроэнергия производится на Днепровской гидроэлектростанции и Запорожской теплоэлектростанции.

Запорожье обладает мощным металлургическим комплексом. Здесь находятся крупнейшие предприятия — «Запорожсталь» (производство стали и чугуна), «Днепроспецсталь», Запорожский железорудный комбинат, Запорожский алюминиевый комбинат и другие.

Также в области развито сельское хозяйство (площадь сельхозугодий — 2246,3 тысячи гектаров). Запорожье является крупнейшим производителем продукции пищевой промышленности.

Херсонщина

Площадь — 28 460 кв. км.

Население — 998,9 тысячи человек (на 1 февраля 2022).

Областной центр — Херсон.

Наиболее крупные города — Херсон, Новая Каховка, Каховка.

Херсонская область имеет огромный сельскохозяйственный потенциал. На здешних сельхозугодьях выращиваются озимая пшеница, кукуруза, рис, подсолнечник и овоще-бахчевые культуры. Также развито и животноводство: в регионе много свиноводческих, молочных предприятий и птицеферм.

Помимо сельского хозяйства, в структуре экономики региона представлены пищевая промышленность, судостроение, машиностроение, целлюлозно-бумажная и легкая промышленность, электроэнергетика, металлургия.

Крупные предприятия — Херсонская ТЭЦ, Херсонский машиностроительный завод и Херсонский консервный комбинат.