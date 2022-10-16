Рогов: ВСУ сменили план по захвату Запорожской АЭС

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Власти Украины изменили план по захвату Запорожской АЭС. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Осознав всю бесперспективность своих попыток, они (украинское правительство — прим. «ВМ») сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру, — сказал чиновник.

Так, в настоящее время ВСУ сосредоточили свои силы для операции в районе сел Золотая Балка, Осокоровка и Покровское, цитирует Рогова РИА Новости.

12 октября стало известно, что около 30 диверсантов, которые пытались проникнуть на Запорожскую АЭС со стороны Днепра, были ликвидированы. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, ВСУ продолжают попытки проникновения на территорию АЭС, но получают отпор от Вооруженных сил России.

22 сентября МАГАТЭ начало процесс проведения переговоров с Россией и Украиной по факту создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. Обе стороны заинтересованы в создании безопасной зоны вокруг станции.