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Около 30 диверсантов, которые пытались проникнуть на Запорожскую АЭС со стороны Днепра, ликвидировали. Об этом в среду, 12 октября, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, украинские войска продолжают попытки проникновения на территорию АЭС и получают отпор от ВС РФ.

— Те, которые ночью были, большинство из них потоплены. Порядка 30 человек насчитали. Была потоплена значительная часть лодок, уничтожена часть боевиков. Остальные развернулись и пошли назад, — отметил он.

Кроме того, в районе между Васильевкой и Токмаком произошла «разведка боем», целью которой являлось прощупывание обороны, добавил Балицкий в эфире Первого канала.

До этого член главного совета администрации Запорожского региона Владимир Рогов рассказал, что Союзные силы обстреляли казарму 55-й артиллерийской бригады ВСУ. Количество погибших украинских военных неизвестно.

Также недавно в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в Донецкой народной республике и Харьковской области.