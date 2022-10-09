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Приметы и советы

В администрации Запорожья сообщили об обстреле казармы артбригады ВСУ

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В администрации Запорожья сообщили об обстреле казармы артбригады ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Союзные силы обстреляли казарму 55-й артиллерийской бригады ВСУ. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в воскресенье, 9 октября.

— Стали известны первые результаты ночных взрывов в Запорожье. Букеты «Герани» расцвели в казарме карателей 55-й артиллерийской бригады боевиков Зеленского. Количество террористов, отправившихся экспрессом к Бандере, уточняется, — написал Рогов в своем Telegram-канале.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в Донецкой народной республике и Харьковской области.

Также российское военное ведомство опубликовало видео, где показана ликвидация позиции ВСУ в лесополосе российским десантом. Российские войска применили гранаты, которые были сброшены с квадрокоптеров.

Кроме того, офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил о сокращении украинских обстрелов по местным населенным пунктам после референдума.

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