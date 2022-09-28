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Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения позиции ВСУ российскими десантами

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения позиции ВСУ российскими десантами
Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало видео, где показана ликвидация позиции украинских войск в лесополосе российскими десантами.

— Подразделения БпЛА Воздушно-десантных войск обнаружили укрывшиеся в лесопосадке позиции ВСУ с личным составом и техникой. После получения точных координат целей артиллерия ВДВ нанесла по ним массированный артиллерийский удар, — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские войска также применили гранаты, которые были сброшены с квадрокоптеров. На кадрах видно, как наносятся артиллерийские удары.

Видео: Минобороны РФ

В результате артобстрела удалось уничтожить живую силу и две единицы техники украинской армии, в том числе одну РСЗО «Град», уточнили в Telegram-канале «Минобороны России».

Недавно Минобороны России показало видео с работой вертолетов Ка-52 в ходе нанесения ударов по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС. Уточняется, что для поражения цели российская армия воспользовалась управляемыми ракетами «Вихрь» и точечными ударами поразила цель.

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