Минобороны РФ опубликовало кадры поражения десанта ВСУ вертолетами Ка-52

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало видео, где показана работа вертолетов Ка-52 в ходе нанесения ударов по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС.

— Во время выполнения планового боевого вылета группа ударных боевых вертолетов Ка-52 получила приказ воспрепятствовать переброске подразделений сил специальных операций ВСУ через реку Днепр и уничтожить наступающие силы противника в районе Запорожской атомной электростанции, — рассказали в военном ведомстве.

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Для поражения цели российская армия воспользовалась управляемыми ракетами «Вихрь» и точечными ударами поразила цель. Это не позволило противнику захватить стратегически важный объект. После этого группа вертолетов продолжила выполнять задачи по охране и обороне атомной электростанции, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

11 сентября МАГАТЭ заявило о начале консультаций по созданию охранной зоны вокруг ЗАЭС. Уточняется, что накануне была восстановлена резервная линия электропередачи АЭС. Данный факт позволил оператору станции остановить последний действующий на электростанции реактор.