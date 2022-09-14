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Минобороны РФ опубликовало кадры поражения десанта ВСУ вертолетами Ка-52

Лейла Алиева

Сюжет: 

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В мире
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения десанта ВСУ вертолетами Ка-52
Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало видео, где показана работа вертолетов Ка-52 в ходе нанесения ударов по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС.

— Во время выполнения планового боевого вылета группа ударных боевых вертолетов Ка-52 получила приказ воспрепятствовать переброске подразделений сил специальных операций ВСУ через реку Днепр и уничтожить наступающие силы противника в районе Запорожской атомной электростанции, — рассказали в военном ведомстве.

Видео: Минобороны РФ

Для поражения цели российская армия воспользовалась управляемыми ракетами «Вихрь» и точечными ударами поразила цель. Это не позволило противнику захватить стратегически важный объект. После этого группа вертолетов продолжила выполнять задачи по охране и обороне атомной электростанции, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

11 сентября МАГАТЭ заявило о начале консультаций по созданию охранной зоны вокруг ЗАЭС. Уточняется, что накануне была восстановлена резервная линия электропередачи АЭС. Данный факт позволил оператору станции остановить последний действующий на электростанции реактор.

Вертолеты АЭС Минобороны
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