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МАГАТЭ заявило о начале консультаций по созданию охранной зоны вокруг ЗАЭС

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МАГАТЭ заявило о начале консультаций по созданию охранной зоны вокруг ЗАЭС
Фото: Maxim Gavrilyuk / GFDL

Консультации о создании вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности уже начались. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в воскресенье, 11 сентября.

— (Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси — прим. «ВМ») приветствует новость о восстановлении электроснабжения, но по-прежнему серьезно озабочен ситуацией на ЗАЭС на фоне продолжения обстрелов. Необходимо срочное создание вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, начаты консультации, — говорится в сообщении.

Уточняется, что накануне была восстановлена резервная линия электропередачи АЭС. Данный факт позволил оператору станции остановить последний действующий на объекте реактор, передает РИА Новости.

6 сентября МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы территории Запорожской АЭС ради безопасности и целостности станции.

Уточняется, что пока обстрелы территории АЭС не привели к возникновению аварийной ситуации. Однако они, как подчеркивается, постоянно угрожают ядерной безопасности.

Поэтому МАГАТЭ призывает все стороны конфликта создать вокруг Запорожской АЭС охранную зону ядерной безопасности.

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