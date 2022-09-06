Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожской АЭС

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожской АЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало прекратить обстрелы территории Запорожской АЭС ради безопасности и целостности станции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 6 сентября.

— МАГАТЭ рекомендует прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно, чтобы избежать дальнейшего ущерба на станции и связанных с ней объектах, для обеспечения безопасности эксплуатационного персонала и для поддержания физической целостности для обеспечения безопасной и надежной работы, — говорится в докладе.

Уточняется, что пока обстрелы территории АЭС не привели к возникновению аварийной ситуации. Однако они, как подчеркивается, постоянно угрожают ядерной безопасности.

Поэтому МАГАТЭ призывает все стороны конфликта создать вокруг Запорожской АЭС охранную зону ядерной безопасности, передает РИА Новости.

До этого в Минобороны России заявили, что 2 сентября ВСУ в очередной раз пытались штурмом захватить Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие членов МАГАТЭ.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской АЭС позволит на время приостановить обстрелы на территории области.

Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридную и санкционную войну против России.

Украина МАГАТЭ АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте