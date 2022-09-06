МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожской АЭС

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало прекратить обстрелы территории Запорожской АЭС ради безопасности и целостности станции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 6 сентября.

— МАГАТЭ рекомендует прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно, чтобы избежать дальнейшего ущерба на станции и связанных с ней объектах, для обеспечения безопасности эксплуатационного персонала и для поддержания физической целостности для обеспечения безопасной и надежной работы, — говорится в докладе.

Уточняется, что пока обстрелы территории АЭС не привели к возникновению аварийной ситуации. Однако они, как подчеркивается, постоянно угрожают ядерной безопасности.

Поэтому МАГАТЭ призывает все стороны конфликта создать вокруг Запорожской АЭС охранную зону ядерной безопасности, передает РИА Новости.

До этого в Минобороны России заявили, что 2 сентября ВСУ в очередной раз пытались штурмом захватить Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие членов МАГАТЭ.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской АЭС позволит на время приостановить обстрелы на территории области.

Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридную и санкционную войну против России.