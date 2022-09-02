Политолог Марков объяснил, почему визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ничего не изменит

Фото: МИД РФ

Посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции позволит на время приостановить обстрелы на территории области. Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридную и санкционную войну против России. Такое мнение высказал «Вечерней Москве» политолог и общественный деятель Сергей Марков, говоря о визите представителей Международного агентства по атомной энергии города Энергодара, где расположена АЭС.

По словам Маркова, многие представители делегации, которые посетили Запорожье, выступают за усиление мер против РФ и не хотят замечать очевидного: огонь открывает по этой территории украинская армия.

— В МАГАТЭ были представлены страны, которые имеют жесткую позицию по отношению к России, — Польша, Эстония и другие страны Прибалтики. Некоторые из них открыто призывают к терактам в отношении России. Что хуже всего, они видят, что стреляют украинские военные, и умалчивают об этом, не хотят публично признать этот факт, — подчеркнул Марков.

Эксперт отметил, что не спасает ситуацию и то, что члены делегации тесно работают со структурами Организации Объединенных Наций, которая является полностью подконтрольной Вашингтону.

— Надеяться на какое-то добросовестное отношение членов этих организаций, которые действуют под управлением спецслужб США и Великобритании, я бы не стал, — отметил собеседник «ВМ».

В глобальном смысле, заверил Марков, данный визит «ни к чему не приведет, кроме как к временному прекращению огня».

Визит специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию состоялся 1 сентября. В колонне было девять автомобилей с надписью ООН. Уточнялось, что ситуация на станции была спокойной, там не слышали звуков обстрелов. Миссию МАГАТЭ возглавил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Тем временем украинская сторона, как сообщают СМИ, не прекращает попыток использовать АЭС для провокаций. Утром 1 сентября украинская армия с раннего утра начала наносить удары по Энергодару. Было зафиксировано два попадания по жилым кварталам. В результате обстрелов погибли три человека, еще один пострадал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответственность за попытки Киева сорвать работу МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет лежать на украинском лидере Владимире Зеленском.