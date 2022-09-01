Захарова: ответственность за срыв работы МАГАТЭ на ЗАЭС ляжет на Зеленского

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Если Киев вновь попытается сорвать работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской АЭС, вся ответственность за это ляжет на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в четверг, 1 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Накануне киевским режимом была осуществлена попытка срыва миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Украинская артиллерия устроила очередной массированный обстрел станции и находящегося рядом города Энергодар, — заявила она.

По словам Захаровой, все это Россия воспринимает, как отчаянные попытки Киева не допустить представителей МАГАТЭ на ЗАЭС. Кроме того, ответственность за очередные диверсии Украины ляжет не только на самого Зеленского, но и на его «группу поддержки» на Западе, говорится на сайте МИД РФ.

В этот же день стало известно, что миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Уточняется, что в колонне следуют всего девять автомобилей, на которых присутствует надпись ООН, а также несколько единиц машин сопровождения.

До этого сообщалось, что украинская армия с раннего утра начала наносить удары по городу Энергодару. Было зафиксировано два попадания по жилым кварталам. В результате обстрелов погибли три человека, еще один пострадал.