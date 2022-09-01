ВСУ снова начали обстреливать Энергодар

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия с раннего утра начала наносить удары по городу Энергодар. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

— Зафиксировано минимум два прилета в жилые кварталы в центре города, — рассказал он

Уточняется, что обстрел еще продолжается, пишет агентство.

Накануне в Энергодаре задержали группу украинских диверсантов, которые планировали теракт на Запорожской атомной электростанции. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, это снова показывает всю террористическую сущность киевского режима.

28 августа украинские военнослужащие произвели обстрел жилых зон населенного пункта Энергодар, расположенного в Запорожской области, в результате инцидента есть пострадавшие. По словам представителя энергодарской администрации, было зафиксировано четыре артиллерийских удара по спальному району города

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России сбили украинский беспилотник на подлете к хранилищу ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов Запорожской АЭС. Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса. Серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать.