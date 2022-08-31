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Диверсионную группу украинских террористов задержали в Энергодаре

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Диверсионную группу украинских террористов задержали в Энергодаре
Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

Группу украинских диверсантов, которые планировали теракт на Запорожской атомной электростанции, задержали в Энергодаре. Об этом в среду, 31 августа, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции, — заявил он.

По словам Рогова, задержание диверсионной группы снова доказывает террористическую сущность киевского режима, передает РИА Новости.

До этого завербованный Киевом диверсант, готовивший теракт в ДНР во время референдума по вхождению в состав РФ, рассказал, что проходил обучение по стрелковому и подрывному делу на полигоне в Чехии.

В середине июля в Запорожской области объявили о задержании украинского диверсанта, устроившего покушение на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову. Как отметил Рогов, диверсант работал по указу СБУ. Также в подготовке к теракту принимал участие бывший мэр Мелитополя Иван Федоров.

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