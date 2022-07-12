Украинского диверсанта задержали в Запорожской области

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В Запорожской области задержали украинского диверсанта, устроившего покушение на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук — исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову. Жук сотрудничает со следствием и дает признательные показания в отношении своих сообщников, — отметил он.

Рогов в своем Telegram-канале добавил, что диверсант действовал по указу СБУ, а в подготовке терактов непосредственно участвовал бывший мэр Мелитополя Иван Федоров.

Также стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и польские наемники разместили артиллерию в Харькове. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев добавил, что жителей ближайших домов намеренно не стали эвакуировать.

Накануне силовики захватили в Луганской народной республике (ЛНР) белорусских диверсантов, которые планировали совершить теракт. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал, что в настоящее время наемники обезврежены и дают признательные показания.