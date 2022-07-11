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МВД ЛНР сообщило о захвате белорусских диверсантов

Лейла Алиева

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МВД ЛНР сообщило о захвате белорусских диверсантов
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Силовики захватили в Луганской Народной Республике (ЛНР) белорусских диверсантов, которые планировали совершить теракт. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

— Несколько дней назад наши подразделения захватили диверсионно-разведывательную группу, которая шла совершить теракт в город Лисичанск. Эта группа из числа, так сказать, наемников из Белоруссии, порядка шести-семи человек, — рассказал он.

По словам помощника главы МВД ЛНР, в настоящее время наемники обезврежены и дают признательные показания, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что на главу Мелитопольского района совершили покушение. Чиновник не пострадал. По словам заместителя начальника регионального ГУ МВД Алексея Селиванова, инициатором покушения является Киев. Он также подчеркнул, что от таких диверсий «страдают в первую очередь мирные жители», а также добавил, что все, кто пытается нарушить мирную жизнь на освобожденных территориях Украины, «понесут неотвратимое наказание».

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