Покушение совершили на главу Мелитополя

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В Запорожской области на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту совершили покушение. Чиновник не пострадал, сообщил заместитель начальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов в понедельник, 11 июля.

По словам Селиванова, инициатором покушения является Киев. Подробности инцидента не раскрываются.

Замначальника запорожского ГУ МВД подчеркнул, что от таких диверсий «страдают в первую очередь мирные жители», а также добавил, что все, кто пытается нарушить мирную жизнь на освобожденных территориях Украины, «понесут неотвратимое наказание».

Отмечается, что нападавший на Сигуту уже задержан, передает РИА Новости.

24 июня начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко погиб из-за теракта в Херсоне. В городе взорвался автомобиль. Местные власти квалифицируют случившееся как террористический акт.

До этого сообщалось, что неизвестные совершили покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. Чиновник жив, он получил легкие осколочные ранения. Взрывное устройство заложили под забором жилого дома около перекрестка. В результате взрыва соседние строения получили повреждения, среди населения потерь нет.