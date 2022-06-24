Начальник управления молодежи и спорта в Херсоне погиб из-за теракта

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Начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко погиб из-за теракта в Херсоне. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщило РИА Новости.

Недавно стало известно, что в Херсоне взорвался автомобиль. Местные власти квалифицируют случившееся как террористический акт.

— Подорвали машину, подробности о пострадавших выясняются. Это был теракт, — уточнили в военно-гражданской администрации региона.

Недавно стало известно, что неизвестные совершили покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева.

Чиновник жив, он получил легкие осколочные ранения. Взрывное устройство заложили под забором жилого дома около перекрестка. В результате взрыва соседние строения получили повреждения, среди населения потерь нет.