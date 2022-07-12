Минобороны: ВСУ и польские наемники разместили артиллерию в университетете Харькова

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и польские наемники разместили артиллерию. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— В Харькове в помещениях национального технического университета на улице Полтавский шлях базируются подразделения ВСУ и польские наемники, размещена артиллерия и РСЗО, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась, — отметил он.

При этом, по словам Мизинцева, жителей ближайших домов намеренно не стали эвакуировать, передает ТАСС.

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о захвате белорусских диверсантов, планировавших теракт в городе Лисичанск. Он добавил, что на данный момент они обезврежены и дают признательные показания.

До этого стало известно, что украинские националисты планируют очередную провокацию с участием мирных жителей в Славянске. Уточняется, что само здание националисты собираются взорвать вместе с мирными жителями внутри. После этого Киев вновь обвинит Москву в якобы неизбирательном ведении огня.