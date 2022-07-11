Минобороны: Националисты планируют взорвать здание с гражданскими в Славянске

Фото: depositphotos

Украинские националисты планируют очередную провокацию с участием мирных жителей в Славянске. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— С этой целью в здании профессионального аграрного лицея под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов, — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что само здание националисты собираются взорвать вместе с мирными жителями внутри. После этого Киев вновь обвинит Москву в якобы неизбирательном ведении огня, передает слова Мизинцева Telegram-канал «Минобороны России».

До этого сообщалось, что украинские националисты собираются предпринять попытку взрыва детского дома вместе с персоналом в Славянске. Мизинцев утверждает, что украинской стороне такая провокация необходима для обвинения российских вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.

Также Мизинцев рассказал, что украинские солдаты оборудовали на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста позиции с переносными зенитными ракетными комплексами.