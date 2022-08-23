Готовивший теракт в ДНР диверсант признался, что проходил подготовку в Чехии

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Завербованный Киевом диверсант, планировавший устроить теракт в ДНР во время референдума по вхождению в состав РФ, сообщил о прохождении обучения стрелковому и подрывному делу на полигоне в Чехии.

— Со мной связался человек из фирмы, которая обеспечивала переезд с Украины в Чехию. Предложил под предлогом экскурсии посетить военно-гражданский полигон, где подготавливают гражданских, на встрече он представился работником украинской спецслужбы и сказал, что я могу не просто посмотреть, но и поучаствовать, — рассказать он.

По словам диверсанта, после этого его привезли на полигон и он стал посещать занятия по стрельбе из автоматов и закладке взрывных устройств, передает РИА Новости.

В Мелитополе 21 августа сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего украинского офицера, который подозревается в совершении ряда диверсий. Уточняется, что во время обыска у него дома обнаружили оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала и символику украинского террористического режима.