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ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара
Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел жилых зон населенного пункта Энергодар, расположенного в Запорожской области, в результате инцидента есть пострадавшие, сообщили в воскресенье, 28 августа, в администрации города.

По словам представителя энергодарской администрации, на данный момент зафиксировано четыре артиллерийских удара по спальному району города, на стоянках загорелись несколько автомобилей. В результате происшествия есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали в близлежащие медучреждения. Пожарные службы уже работают над локализацией очагов огня, пишет РИА Новости.

Предыдущий серьезный обстрел украинские силы произвели в ночь с пятницы на субботу, 27 августа. Удары осуществлялись из орудий калибра 155 миллиметров. Всего за ночь было совершено около 20 выстрелов по центру Энергодара. Пять снарядов попали по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ряд экспертов в беседе с «Вечерней Москвой» выразили мнение, что Украина сознательно обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы создать критическую ситуацию и обвинить в этом Россию. При этом попадание в атомную электростанцию может стать причиной серьезного распространения радиации.

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