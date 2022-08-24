«Провокации продолжатся»: зачем Украина стреляет по Запорожской АЭС и к чему это может привести

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Украина сознательно обстреливает Запорожскую АЭС с целью создать критическую ситуацию, в которой затем обвинит Россию. При этом попадание в атомную электростанцию может стать причиной серьезного распространения радиации. Такое мнение высказали эксперты в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам политолога Наталии Елисеевой, интерес к ситуации вокруг ЗАЭС легко объяснить.

— Любые резкие заявления вызывают ажиотаж и определенную реакцию со стороны властей и СМИ. Для Украины здесь стоит даже не вопрос важности стратегического объекта, а вопрос провокации. Украина пытается создать максимально критическую ситуацию, чтобы потом переложить ответственность на Россию. Я боюсь делать подобные предположения, но полагаю, что провокации продолжатся, — объяснила собеседница «ВМ».

Планируемый визит МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии — прим. «ВМ») на Запорожскую АЭС тоже является провокацией, уверена Елисеева. При этом Украина действует крайне непоследовательно: обстрелы электростанции могут привести к серьезным последствиям. Россия же со своей стороны прилагает усилия, чтобы не допустить катастрофы, подчеркнула политолог.

Бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью объектов атомной энергетики Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов отметил, что в случае попадания в ЗАЭС последствия могут быть самыми разными.

— Это гигантский глобальный вопрос, в двух словах не ответить — смотря куда попадает ракета, авиабомба или еще что-то. Если на саму гермооболочку, то будет ее разрушение, повреждение ядерного реактора и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Это самый максимальный вариант того, что может случиться. Второй сценарий: попадание в хранилище отработанного ядерного топлива, которое находится под открытым небом на площадке станции. Все зависит от того, сколько контейнеров будет повреждено, сделать прогноз тут невозможно. В любом случае будет выход радиоактивности в окружающую среду, но в меньшем количестве по сравнению с гермооболочкой, в которой находятся реакторные станции, — объяснил специалист.

По словам Кузнецова, в случае попадания в АЭС радиация может распространиться по территории Юго-Западной Европы в радиусе 950 километров: роза ветров преобладает именно в этом направлении. Такой сценарий возможен при разрушении непосредственно самой гермооболочки. Оценить последствия сложно, потому что никто никогда не занимался исследованием вопросов применения оружия на площадке атомной станции, отметил эксперт.

При этом Запорожскую АЭС нельзя сравнивать с Чернобыльской, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Разные типы реакторной установки, разные конструкции, системы безопасности и т. д. Чернобыль — реактор под открытым небом, там не было помещений, которые смогли бы при аварии локализовать выход радиоактивных веществ. Там один сценарий развития событий, на Фукусиме — второй, на Запорожской АЭС будет третий, — резюмировал эксперт.

Россия предоставила на Совете Безопасности и Генассамблее ООН свидетельства обстрелов ЗАЭС украинскими военными. Об этом рассказал во вторник, 23 августа, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

— Я хочу показать вам фото разрушений на территории ЗАЭС в результате обстрелов ВСУ. У нас целая подборка таких фотосвидетельств. Мы распространили ее сегодня утром в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, — сообщил он, продемонстрировав сделанные на станции снимки.