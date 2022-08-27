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Украинские военные совершили очередной обстрел Энергодара

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские военные совершили очередной обстрел Энергодара
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали проведение очередного обстрела Энергодара. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил член главного совета новой военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

— В данный момент идет артиллерийский обстрел Энергодара, береговой линии, где ранее был уничтожен яхт-клуб, — сказал он.

Позже в пресс-службе администрации города уточнили, что обстрел начался в 9:37 по московскому времени. Удары осуществляются из орудий калибра 155 миллиметров. Всего за прошедшую ночь было совершено порядка 20 выстрелов по центру Энергодара. Пять снарядов попали по территории Запорожской атомной электростанции, передает РИА Новости.

Ряд экспертов в беседе с «Вечерней Москвой» выразили мнение, что Украина сознательно обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы создать критическую ситуацию и обвинить в этом Россию. При этом попадание в атомную электростанцию может стать причиной серьезного распространения радиации.

Накануне стало известно, что украинские военные перебили последнюю, четвертую линию передачи электроэнергии из Запорожской АЭС, поставки оттуда сейчас невозможны. Глава ВГА региона также добавил, что ЗАЭС в данный момент снабжает электроэнергией только Запорожскую и Херсонскую области.

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