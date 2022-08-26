ВСУ перебили последнюю линию электропередачи из Запорожской АЭС на Украину

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебили последнюю, четвертую линию передачи электроэнергии из Запорожской АЭС, поставки оттуда сейчас невозможны. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в пятницу, 26 августа.

— Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра. По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает (на Украину — прим. «ВМ»), нет физической возможности это делать, — заявил Рогов в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ВГА региона также добавил, что ЗАЭС в данный момент снабжает электроэнергией только Запорожскую и Херсонскую области.

ЗАЭС расположена на левом берегу реки Днепр. Это самая крупная по количеству блоков и установленной мощности атомная электростанция на территории Европы. В последние несколько недель украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, а также окрестные села и город Энергодар.

Украина сознательно обстреливает Запорожскую АЭС с целью создать критическую ситуацию, в которой затем обвинит Россию. При этом попадание в атомную электростанцию может стать причиной серьезного распространения радиации. Такое мнение высказали эксперты в беседе с «Вечерней Москвой».